Юных псковичей приглашают изучить пейзажный жанр в Картинной галерее

Псковский музей-заповедник вновь приглашает детей и родителей на цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» (6+). Встреча будет посвящена пейзажному жанру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Изображение и фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием.
Проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. В этот раз участники будут изучать пейзажный жанр.
Встреча пройдет 20 октября (воскресенье) в 11:30 в Картинной галерее (улица Некрасова, дом 7).
Телефон для записи: +78112292259.