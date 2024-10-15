Культура

Юных псковичей приглашают изучить пейзажный жанр в Картинной галерее

Псковский музей-заповедник вновь приглашает детей и родителей на цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» (6+). Встреча будет посвящена пейзажному жанру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение и фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием.

Проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. В этот раз участники будут изучать пейзажный жанр.

Встреча пройдет 20 октября (воскресенье) в 11:30 в Картинной галерее (улица Некрасова, дом 7).

Телефон для записи: +78112292259.