Культура

Встреча с детским театральным коллективом прошла в псковском колледже искусств

Встреча с детским театральным коллективом прошла концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала заместитель директора по социальной и воспитательной работе Наталья Дмитриева, встреча прошла в рамках профориентационного цикла встреч с успешными выпускниками колледжа искусств, которые организует клуб «Мечты сбываются!».

На встречу были приглашены участники театрального коллектива Стругокрасненской средней общеобразовательной школы «Театр на трех рамах», художественный руководитель и режиссер – Татьяна Одинцова.

Как отметили организаторы, показ спектакля «Пинежский Пушкин» стал настоящим украшением встречи, предварившим традиционный «Час вопросов и ответов».

Студентам колледжа было полезно приобщиться к опыту нестандартного прочтения широко известного произведения и его оригинального воплощения на театральной сцене, отметили в колледже.

Наталья Дмитриева от лица администрации выразила благодарность за организацию творческой встречи заслуженному работнику культуры РФ, преподавателю колледжа Ирине Фёдоровой, Татьяне Одинцовой, родителям участников коллектива «Театр на трех рамах» и зрителям.