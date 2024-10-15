Культура

Псковичей приглашают отметить лицейскую годовщину в осеннем парке «Михайловского»

В годовщину открытия Императорского Царскосельского лицея, завтра, 19 октября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает своих гостей на новую арт-экскурсию Михаила Драгунова «Друзья мои, прекрасен наш союз…».

Михаил Драгунов ведёт арт-экскурсию в Михайловском. Фото: Пушкинский заповедник.

Как пояснили в «Михайловском», в основу этой литературно-поэтической композиции легли лицейские стихотворения Пушкина, и прежде всего — знаменитое, написанное в Михайловском «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), а также богатая мемуарная литература о лицейской юности поэта и его товарищей. Вместе с актёром участники программы вспомнят о приездах Пущина и Горчакова к «ссылочному невольнику», как называл себя Пушкин, о встрече Пушкина и Горчакова, многом, многом другом.

В музее напомнили: «Поэт и его друзья неизменно отмечали годовщину открытия Царскосельского лицея, по меткому пушкинскому определению — своего духовного отечества. Не всегда Александр Сергеевич мог присутствовать на этих товарищеских встречах. Но, даже находясь в ссылке, гонимый и опальный, вдали от друзей, он всегда был душою с ними. Лицейским годовщинам Пушкин посвятил пять стихотворений, и они полны глубоких раздумий о минувшем и пережитом».

В музее также особо отметили, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Арт-экскурсии, которые готовит и проводит этот актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова, неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского Заповедника: многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же изыскивают возможность побывать и на других подобных встречах. Важно и то, что Михаил Драгунов постоянно пополняет свой «экскурсионный репертуар» новыми и новыми разработками. Так, только в этом году жители и гости Святогорья смогли побывать на новых программах, подготовленных к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, а также на новой арт-экскурсии «Онегин жил анахоретом…» о жизни Пушкина в ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его), на многих других.

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Свои арт-экскурсии Михаил Драгунов проводит, по большей части, в парках мемориальных усадеб. Ещё и поэтому «лицейская прогулка» 19 октября, попадающая на дни так ярко воспетой Пушкиным золотой осени, обещает быть особенно запоминающейся. Подробную информацию (о месте и времени сбора группы, возрастной рекомендации для слушательской аудитории, проч., проч.) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Октябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».