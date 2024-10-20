Культура

Псковский колледж искусств открыл двери для будущих творцов

Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» прошел 19 октября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Студенты и учащиеся Детской школы искусств узнали о востребованных специальностях в сфере культуры и искусства. Преподаватели рассказали о программе «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Гости ознакомились с выставкой «Единство ценностей» и проявили творческие навыки на мастер-классах. Преподаватели колледжа провели занятия по свободной кистевой росписи и верховой набойке по ткани.

Проект «Профессионалитет» направлен на подготовку квалифицированных кадров с акцентом на практические навыки, приближая обучение к реальным условиям работы.