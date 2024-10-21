Культура

100-летние зарисовки гдовского чиновника нашли в архивных документах

Всем известны знаменитые зарисовки Александра Сергеевича Пушкина на полях его рукописей. Иногда они привлекают внимание не меньше, чем само произведение. Данное творчество было востребовано и среди чиновников.

Фото здесь и далее: Telegram-канал государственного архива Псковской области

В фондах государственного архива Псковской области хранятся материалы с заседания президиума Гдовского уездного исполнительного комитета за 1920-й год. Страницы в документах разрисованы изображениями лошадей и фигурами людей. Кто их автор?

Автор зарисовок - Николай Моторин, советский этнограф, религиовед, фольклорист. Родился в 1898 году в Тверской губернии, работал в Петрограде.

Он был в Гдове на советской партийной работе на протяжении 3-х лет. На заседании комитета по материальному снабжению 17 августа 1920-го года чиновник заскучал и принялся, не без таланта, оформлять полотно бумаги изображениями людей, лошадей, а так же тренировать свою подпись.

Казалось бы, забавный факт, но именно благодаря рисункам на краю бумаги, Псковская область узнала о выдающемся человеке своего времени.

Сейчас Николая Моторина называют одним из основателей советской этнографии. В детстве он получил качественное образование в гимназии, а затем отучился один семестр историко-филологического Петроградского университета. Впоследствии он стал первым директором музея антропологии и этнографии имени Петра Великого и главным редактором журнала «Советская этнография».