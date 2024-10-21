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Культура

Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области посетили 20 тысяч человек

21.10.2024 20:56|ПсковКомментариев: 0

Около 20 тысяч человек посетили за два года экспозицию музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор государственного архива региона, член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Фото здесь и далее: сайт PskovKid.ru

«Граждане нам передают документы из своих личных архивов. Кроме того, у нас прошли и семь отдельных тематических экспозиций исторических документов, посвященных блокаде Ленинграда, партизанскому движению, празднованию Великой Победы и так далее. Поэтому наши посетители всегда смогут найти в музее для себя что-то новое», - рассказала о жизни музея Наталья Исакова.

«Каждый день в музей приходят посетители. Это и организованные группы, в основном школьники и туристы. Много гостей города проходят по улице Ленина, видят вывеску музея и заходят. Равнодушным не уходит никто. Посетители пользуются аудиогидом, который появился в музее летом этого года. Он позволяет не упустить самые важные моменты, цифры и факты, которые рассказывают от трагических страницах истории Псковской области», - так же отметила руководитель областного архива.

Музей оккупации и геноцида населения Псковской области был открыт в октябре 2022 года, в День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень. Эта региональная памятная дата была введена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022-м году и отмечается 22-го октября. Она установлена в память о более чем 5 тысячах деревней, уничтоженных за годы оккупации Псковской области, и о 71 тысячах невинно убиенных.

Экспозиция собрана по крупицам из фондов государственного архива Псковской области, государственного архива РФ, российского государственного архива кинофотодокументов, центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области. Она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей.

Теги: #псков #музей истории геноцида
Источник: Псковская Лента Новостей
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