Культура

Илианна Петрова назначена врио председателя комитета по культуре Псковской области

Губернатор Псковской области провёл рабочую встречу с врио председателя комитета по культуре Илианной Петровой. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своем Тelegram-канале.

Фото здесь и далее: Тelegram-канал Михаила Ведерникова

Нового руководителя представила заместитель губернатора Ольга Тимофеева, до мая 2024 года занимавшая пост председателя регионального комитета по культуре.

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Илианна Петрова с 2019 года работала заместителем, а затем и министром культуры Новгородской области. Теперь решила сменить регион и попробовать свои силы в Псковской области.

«У неё блестящий опыт, поэтому, уверен, для нас это серьёзное усиление», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе встречи были подняты на обсуждение планы на ближайшее будущее и приоритетные проекты.

«Основной контур деятельности комитета будет сохранён – действующая стратегия доказала свою эффективность», - подытожил глава региона.