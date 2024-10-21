Культура

Юная псковичка прославила область на всероссийском конкурсе

Юная псковичка, ученица фольклорного объединения Дома детского творчества Виктория Баринова завоевала победу во всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: сайт правительства Псковской области

Виктория удостоена диплома победителя в номинации «Музыка». Девочка активно занимается в Доме детского творчества по дополнительным общеобразовательным программам фольклорного объединения «Этно-педагогическая программа «Яра», «Вечерка», «Псковские сказки», «Ткачество». Эти учебные программы помогают сохранить и передать богатое культурное наследие псковской земли.

Победа Виктории в федеральном конкурсе стала возможной благодаря усилиям педагогов дополнительного образования Дома детского творчества Галины Березиной и Евгении Листковой.