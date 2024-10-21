Культура

В Пскове стартует отбор чтецов

Отборочный тур конкурса «Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов Пскова» пройдет 23 октября. Участие примут 18 чтецов, заявившихся на номинацию «Лучший чтец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Жюри, в состав которого войдут Людмила Масленникова, преподаватель актёрского мастерства и сценической речи, член Союза театральных деятелей РФ; Кирилл Радион, ведущий и корреспондент ГТРК «Псков»; Ольга Гущина, ведущая, режиссёр-постановщик и организатор массовых и культурно-просветительских праздников и программ, оценят знание текста наизусть, четкость произношения, эмоциональность и оригинальность выбора произведения.

Отбор будет проходить в актовом зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу: Октябрьский проспект, 7а.

Литературное пространство — это не только конкурс для молодых талантов, но и обширная программа с лекциями, мастер-классами и культурными мероприятиями, добавили в молодежном центре.