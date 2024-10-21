В конкурсе новогодних открыток могут участвовать жители Псковской области

Жителей Псковской области пригласили к участию в международном конкурсе «Нарисуй "Ёлку Победы"», который запустил московский Музей Победы. Всем желающим предложили стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Изображение: пресс-служба Музея Победы
Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток.
Кроме того, город Киров, новогодняя столица России-2025, учредил специальную номинацию «Ёлка счастья», победитель которой получит возможность бесплатно приехать с одним из родителей на три дня в этот замечательный город, который в этом году отметил свое 650-летие.
Работы на конкурс можно отправить до 24 ноября 2024 года. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).
2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря 2024 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».
Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Самые юные лауреаты после церемонии награждения смогут посетить новогодний исторический квест «Ёлка Победы», который впервые проводится в масштабной экспозиции «Подвиг народа». Все участники получат именные сертификаты.