Культура

В конкурсе новогодних открыток могут участвовать жители Псковской области

Жителей Псковской области пригласили к участию в международном конкурсе «Нарисуй "Ёлку Победы"», который запустил московский Музей Победы. Всем желающим предложили стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Изображение: пресс-служба Музея Победы

«Тема конкурса этого года – семья. Участникам предлагается нарисовать открытку, на которой будут отображены семейные традиции подготовки к, пожалуй, самому любимому празднику – Новому году. Например, как все вместе собираются за праздничным столом или украшают дом, делают своими руками подарки или новогодние игрушки, обмениваются подарками или водят хоровод вокруг красавицы-елки. Кроме того, можно нарисовать, как проходила подготовка и встреча Нового года во время Великой Отечественной войны, как отмечали этот праздник наши бабушки и дедушки и как сегодня этот день празднуют те, кто исполняет свой долг перед Родиной», – рассказали в Музее Победы.

Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток.

Кроме того, город Киров, новогодняя столица России-2025, учредил специальную номинацию «Ёлка счастья», победитель которой получит возможность бесплатно приехать с одним из родителей на три дня в этот замечательный город, который в этом году отметил свое 650-летие.

Работы на конкурс можно отправить до 24 ноября 2024 года. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря 2024 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Самые юные лауреаты после церемонии награждения смогут посетить новогодний исторический квест «Ёлка Победы», который впервые проводится в масштабной экспозиции «Подвиг народа». Все участники получат именные сертификаты.