Культура

Выставка «Город Торопец Псковской губернии» начнет работу с 1 ноября

Выставка «Город Торопец Псковской губернии», приуроченная к 950-летию Торопца, начнет работу с 1 ноября в Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Торопец – один из старейших городов России, впервые упомянутый в летописи в 1074 году. Он находится на реке Торопе и озере Соломенное в западной части Тверской области. Город был уездным центром псковского наместничества, а затем и Псковской губернии до 1927 года, рассказали в музее.

На выставке покажут книжные памятники, этнографические коллекции, оклады икон, венцы, крест и другие артефакты. Особенным экспонатом станет картина, которая ранее не экспонировалась.