Культура

Псковская библиотека «Радуга» победила в конкурсе актуальных форматов работы с молодежью

Социокультурный проект «Полка» псковской детской экологической библиотеки «Радуга» победил в межрегиональном профессиональном конкурсе актуальных форматов работы библиотек с молодежью «Exprofesso (со знанием дела)». «Радуга» заняла первое место в номинации «Продвижение книги и чтения. Мероприятия» среди малых библиотек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Презентация лучших конкурсных работ и объявление победителей и лауреатов этого конкурса состоялись 24 октября в Новосибирской областной молодежной библиотеке в рамках РеФорума «Exprofesso (со знанием дела)», призванного содействовать популяризации лучших практик по организации работы библиотек с подростками и молодежью.

Всего в конкурсе «Exprofesso (со знанием дела)» в 2024 году участвовали 52 библиотеки из 19 регионов России, включая Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.

Проект «Полка» в детской экологической библиотеке «Радуга» возник из раздумий о том, как современные подростки и молодежь выбирают книги, кто является для них экспертом или лидером мнений в этой области, на какие источники они ориентируются, как сделать, чтобы они заинтересовались качественной современной литературой.

Псковские библиотекари даже провели своё расследование на эту тему, убедились, что их читатели в выборе книг доверяют лидерам мнений, и создали проект, который стал своего рода мостом между современными писателями и читателями.

«Мы подумали: почему бы современным авторам самим не выступить в роли таких экспертов и лидеров мнений. Кто лучше писателей может разбираться в литературе? И предложили писателям поучаствовать в нашем проекте, а писатели согласились!» - рассказывают сотрудники библиотеки «Радуга».

В качестве экспертов проекта выступили такие писатели как Лада Кутузова, Екатерина Каретникова, Тамара Крюкова, Майя Лазаренская, Анна Вербовская, Екатерина Тимашпольская, Екатерина Неволина, Екатерина Соболь, Дмитрий Емец и Ирина Краева.

Каждый месяц библиотека «Радуга» знакомит своих читателей с новый лидером мнений – новым автором и организует выставку «Книжная полка. Писатель рекомендует!». А завершается месяц онлайн-встречей с писателем.

Таким образом, за год участники проекта подробно знакомятся с творчеством 10 современных авторов и вдохновляются их примером в выборе книг для чтения, а в конце года участвуют в творческом конкурсе «Суперобложка» и пробуют создать обложку для одной из рекомендованных книг, а также иллюстрации к ней (с условиями этого конкурса, который стартовал 15 октября, можно ознакомиться в сообществе библиотеки «ВКонтакте»).

Все опубликованные в рамках проекта материалы можно также найти по хэштегу: #полка@radugapskov

По материалам проекта будет издан рекомендательный список литературы «Современные писатели современным читателям».

Реализация проекта «Полка» уже поспособствовала увеличению количества читателей: в «Подростковом зале» библиотеки их стало больше на 8%, на 2% увеличилась общая посещаемость библиотеки, на 16% - книговыдача по сравнению с прошлым годом.

Так что проект «Полка» не только был по достоинству оценён профессиональным библиотечным сообществом, но и оказался настолько эффективным, что детская экологическая библиотека «Радуга» намерена продолжить его в следующем году, заключили в учреждении.