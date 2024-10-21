Культура

Колледж искусств в великолукской деревне Переслегино вдохновил юных музыкантов

Концерт в рамках областной акции «Культурные выходные» прошел в детской музыкальной школе в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Ведущая Мария Степанникова и артисты колледжа представили зрителям разные музыкальные инструменты: гусли (Василиса Басова), флейты (Ксения Федорова и Кира Киперман), гитару (Софья Петрова), аккордеон (Дмитрий Алексеев) и фортепиано (Дарья Данильченко и Виктор Иванов).

После концерта преподаватели колледжа Виктор Иванов и заслуженная артистка РФ Марина Курчавова провели мастер-классы по фортепиано и эстрадному вокалу для учеников музыкальной школы.

Эта традиционная акция помогает учащимся знакомиться с образовательными программами колледжа, способствует профориентации и вдохновляет на творческие достижения, отметили в колледже.