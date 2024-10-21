Культура

Наваратри в Пскове. ВИДЕО

Псковские студенты сняли видеосюжет про то, как их однокашники отмечали индуистский праздник, посвящённый победе богини Дурги над буйволовидным демоном-асуром Махишей.

В этом видео ученики «Школы межэтнической журналистики» также интересуются у псковичей, как они восприняли появление на улицах своего города нарядных индийцев, которые несколько дней подряд веселились и водили в парках свои национальные хороводы. А у студентов из Индии молодые псковичи спросили, хорошо ли они себя чувствуют в наших краях и насколько доброжелательны к ним местные жители.

Авторы сюжета: Даниил Воронин, Александр Трофимов и Елизавета Штоль. Интервью им дали Ашок Годара, Критика Сингх, Джада Кришна, Химани Кумари, Амииша, Акшхита и Джайкумар.