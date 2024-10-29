Культура

Молодым поэтам Пскова расскажут о стихотворной новелле

Образовательная школа для юных поэтов, организованная в рамках проекта «Литературное пространство Пскова», пройдет 3 ноября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Главным лектором станет поэт и главный редактор портала «Поэзия.ру» Александр Питиримов из Санкт-Петербурга. Он расскажет о стихотворной новелле — редком поэтическом жанре, который многие недооценивают.

«Стихотворная новелла — это самостоятельный жанр, а не нечто дефективное или гибридное», — отмечает Питиримов.

Также выступят поэт и куратор проекта «Поэтопроектор» Артем Верле, который обсудит новые формы в поэзии, и Кирилл Радион, ведущий ГРТК «Псков», помогающий развить навыки работы на камеру. Мероприятие начнется в 12:00.

Проект «Литературное пространство» поддерживается администрацией города Пскова и реализован благодаря победе в конкурсе молодежных проектов «Есть идея».