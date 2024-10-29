Культура

«Ночь искусств» пройдет в филиалах Псковского музея

В трех филиалах Псковского музея-заповедника с 2-3 ноября пройдет «Ночь искусств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музее истории города Печоры 2 ноября пройдут экскурсия для родителей с детьми «Добро пожаловать в музей!», мастер-класс по росписи деревянных заготовок «По платью видно, кто идет», выставка и лекция про чешских композиторов «Мир чешской музыки», а также сборная экскурсия по музею истории города Печоры. Информация по телефону: +78114823077.

Также 2 ноября в музее-усадьбе Софьи Ковалевской посетители программы окунутся в космическую тематику. Космос – тема, объединяющая многие поколения. Гости музея станут участниками торжественного закрытия выставки «Ковалевская и космос», которая работала в музее с 12 апреля. Также в программе экскурсия, показ фильма, квест и настоящий бал. Информация по телефону: +78115329523.

И наконец в музее-усадьбе Модеста Мусоргского 3 ноября гостей ждут показ фильма о Николае Римском-Корсакове к 180-летию со дня его рождения, интерактивная театрализованная программа «Мир дворянской усадьбы XIX века», экскурсия о жизни и творчестве Модеста Мусоргского для желающих. Информация по телефону: +78114931140.