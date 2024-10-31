Порядка 2 000 школьников посетили Псковский музей с начала каникул

За три дня с начала учебных каникул объекты Псковского музея-заповедника посетили порядка 2000 школьников, большинство по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В частности, в минувшую среду Палаты у Сокольей башни приняли 90 старшеклассников из московского лицея Высшей школы экономики.
В музейной мастерской школьники создали открытку в стиле XIX века, а также научились писать письмо, как в прошлом, с помощью чернил и гусиного пера.
«Сначала я даже не поняла, что мы в музее. Но внутри мне очень понравилось и показалось атмосферно. Удивительно, что это палаты XVII века. Если говорить про мастер-класс, то оказалось очень непривычно писать пером после ручки. Я написала поздравление на старославянский манер, и я хотела бы отправить его бабушке и дедушке на Новый год», – поделилась впечатлениями ученица 9 класса лицея Елизавета.
Помимо мастер-классов школьные группы выбирают интерактивные программы.
Например, в Псковском кремле популярностью пользуются такие программы как «Великая крепость на великой реке», «Старая крепость» и «Варлаамовский приступ», а также квесты «В поисках ларца Ермолая» и «ЗаКУТок загадок». В Музейном квартале группы выбирают классические экскурсии по объектам и главным экспозициям Псковского музея-заповедника. Во Дворе Постникова есть много предложений для школьников младших классов.