Культура

Опубликована программа акции «Ночь искусств. Россия объединяет»

Опубликована программа всероссийской культурной акции «Ночь искусств. Россия объединяет», которая пройдет в Изборском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

Программа рассчитана как на взрослых, так и на маленьких посетителей. День проведения акции - 3 ноября.

19:00 «Национальный костюм в образе куклы» – открытие выставки авторских кукол в национальных костюмах народов, проживающих на территории Псковской области. Дом купца Шведова (ул. Печорская, 32)

19:00 – 22:00 «Изборский дух» – документальный фильм о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П.Оссовского. Флигель купца Анисимова (ул. Печорская, 41а)

20:00 «Каменный страж земли русской» – экскурсия по Изборской крепости. Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости.

Для детей:

19:30 «Родная сказка» – музейная программа. Знакомство со сказками двух народов – русских и сето. Дом купца Шведова (ул. Печорская, 32)

20:00 «Изборский дом и все, что в нем». Разгадывая загадки 19 века, участники программы знакомятся с интерьером изборской усадьбы, предметами быта в укладе крестьянской жизни и узнают об их назначении в домашнем обиходе.

18:00 – 21:00 «С любовью из Изборска» – мастер-класс по созданию гравюры в технике «граттаж». Выставочный зал (ул.Печорская 37)

Для взрослых: