Культура

«Его величество фарфор!» представят в Псковском музее

Выставка «Его величество фарфор!» откроется в Псковском музее-заповеднике 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Поганкиных палатах гости увидят порядка 400 уникальных предметов из большой коллекции фарфора Псковского музея-заповедника. Многие экспонаты будут представлены впервые.

Выставочное пространство будет поделено на три раздела. Первый представит дальневосточный и западноевропейский фарфор. Второй раздел расскажет о русском фарфоре. Третий раздел выставки кураторы посвятили двум великим советским художникам-фарфористам ЛФЗ – Анне Лепорской и Алексею Воробьевскому.