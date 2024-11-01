«Его величество фарфор!» представят в Псковском музее

Выставка «Его величество фарфор!» откроется в Псковском музее-заповеднике 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
В Поганкиных палатах гости увидят порядка 400 уникальных предметов из большой коллекции фарфора Псковского музея-заповедника. Многие экспонаты будут представлены впервые.
Выставочное пространство будет поделено на три раздела. Первый представит дальневосточный и западноевропейский фарфор. Второй раздел расскажет о русском фарфоре. Третий раздел выставки кураторы посвятили двум великим советским художникам-фарфористам ЛФЗ – Анне Лепорской и Алексею Воробьевскому.