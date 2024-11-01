Культура

Презентацию музейных возможностей провели для учителей Пскова

Презентацию возможностей музейного образовательного центра для учителей гимназии №29 города Пскова провели сотрудники Псковского музея-заповедника во Дворе Постникова. Встреча прошла в рамках налаживания будущего сотрудничества музея и гимназии в деле обучения и воспитания гимназистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Сегодняшняя встреча для нас очень важна, потому что учителя видят в нас партнеров, союзников в своей работе. Они пришли к нам, чтобы увидеть наши возможности и пространства с целью дальнейшего использования экспозиций и материалов музейных занятий для воспитания и развития ребят», – отметила главный специалист музейного образовательного центра Анна Егорова.

На протяжении многих лет Псковский музей-заповедник ежегодно предлагает школам города новые абонементы, включающие различные программы, экскурсии и мастер-классы. Музейщики отмечают, что среди школ, с которыми они уже не первый год активно и плотно сотрудничают, есть не только школы города, но и учебные заведения со всей территории Псковской области.

«Мы сегодня увидели удивительное количество экскурсионных маршрутов и музейных пространств, которые, конечно, можно в дальнейшем представлять учащимся. В общем-то, мы за этим сюда и пришли. Для того, чтобы образоваться самим и дальше нести знания о Пскове, знания о родной земле, об истории нашего города для наших учеников. После сегодняшней встречи классные руководители уже спланировали для себя образовательный маршрут, и в течение года с детьми будут посещать музейные программы», – поделилась директор гимназии №29 города Пскова Елена Синева.

Как одну из ключевых особенностей музейных программ для школьников учителя отметили их интерактивную составляющую, а также постоянное совершенствование и обновление предложений. Директор гимназии Елена Синева подчеркнула, что возможность на практике, своими руками создать памятный сувенир, который ребенок унесет домой, помогает закрепить полученные знания и делает образовательный процесс более интересным и запоминающимся.