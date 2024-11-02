Культура

В Псковском музее состоится вечер живой музыки в «Ночь искусств»

Псковский музей-заповедник в рамках «Ночи искусств» предоставляет возможность насладиться живой музыкой в это воскресенье, 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 19:00 выступит инструментальный квартет «Классика». Гобой, скрипка, флейта и фагот зазвучат в руках солистов Губернаторского симфонического оркестра.

А в 21:00 в Парадном зале Картинной галереи с нежным акустическим сетом выступит Юлия Дмитриева, солистка кавер-группы Radio Band.