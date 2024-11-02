Культура

О старинных крестьянских заботах и забавах рассказали молодым великолучанам сотрудники из «Михайловского»

Без малого шестьдесят великолучан в первый день ноября побывали на занятиях, которые провели для них сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, программу из большого культурно-просветительного проекта «Есть память обо мне» провели в аудиториях, которые уже не в первый раз для подобной акции предоставляет музею великолукская детская школа искусств «Центр». Нынешнюю встречу, рассказала методист Пушкинского заповедника по музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская, открыла депутат Великолукской городской думы Елена Чернозубова. Она выразила благодарность музейщикам не только за их вклад в сохранение наследия великого поэта, но и за заботу о горожанах.

Гостями музейщиков стали члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья» и учащиеся I курса Великолукского механико-технологического колледжа. «Для молодёжи с ограниченными возможностями по здоровью такая встреча была особенно полезна как ещё одна, дополнительная возможность для их социализации, — подчеркнула методист «Михайловского».

Программа акции в этот раз была чрезвычайно насыщенной. Сотрудники «Михайловского» рассказали своим слушателям об истории Пушкинского заповедника, о трёх значимых юбилеях, которые музей отмечает в этом году, а также об отдельных экспозициях и выставках, в том числе о тех, которые готовили к знаменательным датам. Молодёжи показали фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья» и замечательные анимационные миниатюры по мотивам произведений Пушкина — их к 225-летию поэта придумали и нарисовали будущие мультипликаторы, студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академия имени А. Л. Штиглица.

Шёл разговор и о няне Пушкина, Арине Родионовне, о навеянных её сказками народных мотивах в творчестве её великого воспитанника. Гостям программы рассказали о некоторых особенностях культуры и быта, о семейном укладе русских крестьян в пушкинское время, о трудовом воспитании деревенских детей и об их забавах: играх «Калечина-малечина» и «Закидушки», в волчки и в бирюльки. Заключительной частью интерактивной программы стал мастер-класс «Верховая набойка». Участники встречи освоили азы старинного ремесла, смогли сами украсить ткань узорами, как это делали набойщики в XIX – первой половине ХХ века.

В музее уточнили, что программу «Есть память обо мне» в Великих Луках 1 ноября проводили методисты по музейно-образовательной деятельности Елена Фёдорова и Надежда Шабловская, а также специалисты Центра творческих музейных программ в деревне Бугрово, заведующая сектором народных художественных промыслов Елена Михайлова и сотрудник этого сектора Елена Сентябова.