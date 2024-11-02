Культура

Псковская певица Дарья Романова выступит в Кремлевском дворце

Солистка Дома офицеров Пскова Дарья Романова выступит в Кремлевском дворце, сообщается в официальной группе исполнительницы Дарьи Романовой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: официальная группа Дарьи Романовой в соцсети «ВКонтакте»

В Москве завершился масштабный международный фестиваль «Большая сцена-2024». В конкурсной программе участвовали более 2500 исполнителей из России и стран BRICS. В состав жюри вошли известные артисты, такие как Этери Бериашвили, Алёна Ланская, Анжелика Агурбаш, Сергей Войтенко, Татьяна Куртукова, TONI, Александр Шоуа и многие другие.

«Мое участие начиналось с отборочного тура, где по видеозаписям были отобраны участники, которые вошли в состав полуфиналистов. А дальше было самое интересное. Полуфинал с 27 октября по 2 ноября в Москве. Нужно было исполнить песню отборочного тура и набрать все 10 от членов жюри, чтобы стать финалистом и побороться за главный приз победителя с возможностью выступить на главной сцене нашей страны в Московском Государственном Кремлевском дворце», - поделилась Дарья Романова.

Став финалистом, ей нужно было еще раз выступить перед экспертной комиссией в составе 12 человек и побороться за главные места призеров.

«Результат есть - 1 место в финале. И теперь сбудется моя мечта выступить в Государственном Кремлевском дворце с известными артистами и знаменитостями в гранд-финале в январе 2025 года», - дополнила исполнительница.

Добавим, руководитель певицы - директор Дома офицеров Пскова Александр Царкозенко.