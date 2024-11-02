Культура

В январе в «Михайловском» опробуют локнянскую традицию «выметания девушек»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали подготовку к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, сотрудники музея, в частности, уже приступили к работе над новой фольклорной программой «Настали Святки!».

Из шуточных пушкинских «михайловских хроник» Игоря Шаймарданова со страницы художника в социальной сети

Как рассказала корреспонденту ПЛН руководитель отдела массовых мероприятий Государственного Пушкинского заповедника Ирина Егорова, разговор о Святках, то есть о днях от Рождества и до Крещения, всегда интересен гостям музея — по преимуществу горожанам и часто в нескольких поколениях.

«В крестьянской традиции, в народном календаре этот период почитали за особенно важный, — подчеркнула сотрудник «Михайловского». — Ведь обычаи и обряды этих дней связаны с предстоящей судьбой, с плодородием и новой жизнью. В новой фольклорной программе “Настали Святки!“ Пушкинский заповедник представляет именно псковские “вариации“ праздника. В основу сценария мы взяли этнографические материалы, записанные на территории современного Невельского района. Канун основных дней святочного периода — Рождества, Нового года и Крещения — здесь называли Колядой. Но замечу, что в программе будут использованы и традиции, бытовавшие на землях нынешних Локнянского и Порховского района. Так, из локнянского фольклора на новых музейных Святках будет представлена сказка “Дед-гадатель“, записанная в 1982 году от Пелагеи Федоровны Котовой, а также обычай “выметания девушек“, а из порховского — описание хождения ряженых и бесчинств молодёжи. И всё это — под подлинные, старинные псковские песни, на псковском говоре».

Новая программа «Настали Святки!» (напомним, что это название — короткая цитата из пушкинского «Евгения Онегина»: «Настали святки. То-то радость! / Гадает ветреная младость, / Которой ничего не жаль…») предварительно запланирована к показу со 2 по 7 января. В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что проводить её будут в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово».

В музее добавили, что большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована на период с 28 декабря текущего и до 8 января наступающего года включительно. В неё войдут концерты, фольклорные гуляния, мастер-классы, сказочное представление для детей, многое другое.