Культура

Погрузиться в мир натюрморта смогут дети в Псковском музее 17 ноября

Псковский музей 17 ноября снова открывает двери для детей и их родителей в рамках встречи «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» (6+). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображения: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На занятиях ребята познакомятся с шедеврами Псковской картинной галереи, обсудят их в лёгкой игровой форме и попробуют себя в творчестве.

В роли проводника выступит ворон Марк, который увлечён искусством.

На этот раз посетители смогут погрузиться в мир натюрморта.

Мероприятие пройдёт 17 ноября в 11:30 в картинной галерее по адресу: улица Некрасова, 7. Телефон: +78112292259. Обязательная предварительная запись.