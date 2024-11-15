Культура

Великолукский драматический театр открыл 105-й сезон

105-й театральный сезон праздничным вечером открыли в Великолукском драматическом театра вчера, 16 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Беляева

«Праздничный вечер был удивительный, творческий и премьерный. От всей души поздравляю директора театра Николая Ивановича Андросовича и весь коллектив ВДТ с праздником!» – поделился впечатлениями Андрей Беляев.

Глава городской администрации отметил, что театр прочно удерживает звание центра культурной жизни Великих Лук, много лет радует зрителей новыми постановками и победами на всероссийских конкурсах. ВДТ с успехом участвует в федеральных проектах, чтобы великолучане могли гордиться своим театром. Также он посоветовал всем небезраличным к искусству посетить спектакль «Капитанская дочка».

«Желаю Великолукскому драматическому театру ярких творческих свершений и реализации намеченных планов, коллективу театра – крепкого здоровья, счастья и добра, а поклонникам сценического искусства – незабываемых эмоций и впечатлений от всех постановок нового, юбилейного театрального сезона!» – написал он.