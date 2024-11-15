Культура

Фотовыставка «Семейное бытиё» открылась в Пскове

Фотовыставка «Семейное бытиё» псковского фотографа Анастасии Войналович, которая с 2020 года активно занимается фотопроектами и уже успела завоевать признание на выставке о материнстве и семье в Санкт-Петербурге открылась в Доме офицеров Пскова 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева

Эта выставка гармонично вписывается в Год семьи и предлагает зрителям рассмотреть важность семейных моментов через сюжетные и портретные фотографии, которые подчеркивают красоту повседневной жизни.

На торжественную церемонию открытия выставки приглашены герои фотографий, представленных в экспозиции. Выставка продлится до 13 декабря.