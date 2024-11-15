Культура

Занятия в рамках проекта «Кристалл истории» прошли в Псковском музее

В рамках познавательного проекта «Кристалл истории» прошли занятия для учеников младших классов во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, для детей сотрудники музея организовали познавательные программы «В гости к псковскому купцу», «Как учили в старину» и «В гостях у сказки».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Юные участники поупражнялись в письме пером, узнали историю Двора Постникова и прониклись фольклором Псковского края.

Проект «Кристалл истории» организован Фондом президентских грантов и администрацией города Пскова при поддержке Псковского музея-заповедника и призван познакомить учеников 3, 4-х классов с историей родного города.