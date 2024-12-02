Культура

Проект «Литературное пространство молодых поэтов» торжественно завершат в Пскове

В Пскове 19 декабря состоится гала-концерт, посвященный завершению проекта «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие начнётся в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Гала-концерт станет финальным аккордом серии мероприятий, направленных на поддержку и развитие творческих способностей среди молодежи города. В программу вечера войдут выступления участников проекта, а также церемония награждения лучших авторов в разных номинациях. Каждый участник получит памятные подарки, а авторы, чьи произведения вошли в сборник лучших работ конкурса, смогут забрать свои экземпляры непосредственно на месте проведения концерта.

Особенное внимание привлекает премьера театрально-литературной постановки под названием «Всё дело в том пространстве, которое мы создаём, что-то делая вместе», подготовленной псковским Клубом не очень анонимных поэтов. Как отметила руководитель клуба Алёна Любина, постановка представляет собой антиутопическую трагикомедию, основанную на реальных переживаниях участников проекта. Спектакль затрагивает темы двойственности человеческой натуры, трудностей творческого пути и внутренних конфликтов, с которыми сталкиваются молодые таланты.

Для создания особой атмосферы на гала-концерте предусмотрен официально-вечерний дресс-код. Вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации, так как количество мест ограничено. Участники проекта и их близкие имеют приоритет при бронировании билетов.

Проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» был реализован благодаря победе в конкурсе молодёжных инициатив «Есть идея», организованном администрацией города Пскова.