Культура

Культурный центр появится в куньинской деревне Клин

Культурно-исторический центр образуется на территории деревни Клин в Куньинском районе. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.

«У нас культурно-исторический центр образуется на территории деревни Клин. Там сейчас идет реконструкция церкви, строят для братии помещение, облагородили двор, будет сделан музей. Я думаю, что к 2025 году все будет доведено до ума», - поделился Олег Савельев.

Он рассказал, что раньше к городу Клин относилось 2 тысячи дворов. Депутат напомнил, что в этом городе родился патриарх Московский и всея Руси Тихон. В 2025 году исполнится 100 лет со дня его блаженной кончины.