Культура

В Пскове стартовал фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». ФОТО

Шестью творческими встречами на разных площадках Пскова начал работу III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» сегодня, 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Михайловское».



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Всего на этих встречах побывало без малого 600 жителей и гостей областного центра, в том числе — учащиеся гуманитарного лицея, кооперативного техникума, колледжа искусств, естественно-математического лицея № 20 и многих других учебных заведений города.

Аниматоры, писатели и музыканты работали с очень разными по возрасту и характеру зрительскими аудиториями, — подчеркнули в музее-заповеднике. Так больше всего публики было на встрече с режиссёром, художником-постановщиком, председателем жюри нынешнего фестиваля «Михайловское. Пушкин» Станиславом Соколовым. Послушать его рассказ о том, как снималась фантастическая «Гофманиада» — одна из самых ярких отечественных анимационных премьер последних лет, в дом молодёжи собралось порядка двухсот учащихся колледжа при псковском университете, медицинского колледжа, политехнического колледжа, колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Станислав Соколов показал молодым людям фрагменты фильма Кевина Мак Нира «Гофманиада. Кадр за кадром», немного рассказал о немецком писателе-романтике, с творчеством которого далеко не все гости Дома молодёжи оказались знакомыми, а после просмотра собственно «Гофманиады» ответил ещё на ряд вопросов особенно заинтересованной части публики. Речь зашла и об особенностях покадровой съёмки кукольного фильма, и о том, случайно ли Ансельм, он же Гофман, в мультфильме, похож на Станислава Соколова. И даже о том, почему Михаил Шемякин, выступивший автором кукол для «Гофманиады», так часто изображает крыс.

«Совсем камерной стала встреча учеников начальных классов лицея «Развитие» со Львом Яковлевым, писателем, поэтом, драматургом, переводчиком, создателем литературной лаборатории по работе с одарёнными детьми. Её провели в центре детского чтения. Убеждённый в том, что неталантливых детей не бывает, московский гость вдохновил псковских ребятишек на создание коротких сказок-импровизаций, которые вполне бы могли стать сценарными планами будущих мультфильмов», - привели противоположный пример в пушкинском заповеднике.



Лучшую сказку, придуманную во время встречи лицеистов со Львом Яковлевым, демократично определяли голосованием

Завтра III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» торжественно откроется в Святогорье, в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В музее напомнили, что в конкурсную программу фестиваля включены 39 фильмов — адаптации произведений Чехова, Достоевского, Некрасова, Паустовского, других авторов, фильмы по литературным произведениям разных жанров, в том числе и по русским народным сказкам, и по библейским сюжетам, часто в совершенно неожиданных прочтениях.

Помимо этого, в афишу масштабного события, завершающего юбилейный год в пушкинском заповеднике, вошли выставка, специальные и ретроспективные показы, презентация нового проекта «Булгаковъ», моноспектакль Константина Арбенина и многое другое. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте «Михайловского», а также в социальной сети ВКонтакте — в сообществах музея и фестиваля.

Вход на все события свободный для всех желающих.