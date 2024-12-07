Культура

Виктор Остренко поздравил с 30-летием организацию «Этнокультурное общество сето»

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето», состоялось 6 декабря. Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко посетил праздник и поздравил коллектив.

Фотографии: Виктор Остренко

«Посетил юбилей уникальной организации, которая бережно сохраняет историю, культуру и традиции малочисленного коренного народа сето. Теплая, душевная атмосфера, добрые слова, национальные песни — всё это создавало настоящее ощущение дома. За 30 лет общество проделало огромный путь. Одним из важнейших достижений стало получение официального статуса коренного малочисленного народа», - рассказал Псковской Ленте Новостей Виктор Остренко.

Депутат напомнил, что в деревне Сигово Печорского муниципального округа действует музей-усадьба народа сето. «Это удивительное место, где можно прикоснуться к быту и культуре народа, попробовать традиционные блюда , а также принять участие в мастер-классах, например, по сыроварению», - поделился парламентарий.

Отдельно Виктор Остренко выделил ансамбль «Птенцы», созданный при Печорской лингвистической гимназии, который радует своим творчеством не только на региональных мероприятиях, но и на всероссийских конкурсах и фестивалях.

«Поздравляю Хелью Маяк (председателя Печорской районной общественной организации "Этнокультурное общество народа сето" - ред.) и её замечательную команду с 30-летием организации! У вас за плечами уже потрясающие достижения, но впереди ещё больше! Продолжайте вдохновлять, развивать и сохранять традиции сето!» - призвал вице-спикер регионального парламента.