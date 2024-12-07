Культура

Выставку кукол и эскизов «Но он ведь мастер?» открыли на фестивале «Пушкин. Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 декабря, в рамках III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» состоялось открытие выставки «Но он ведь мастер?». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозиции представлены рисунки, эскизы и куклы режиссёра, и художника-мультипликатора Станислава Соколова, который в настоящее время работает над анимационным проектом «Булгаковъ».

Фото здесь и далее: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское»

Станислав Соколов, представивший свою работу первым посетителям выставки, рассказал, что идея фильма родилась в 2021 году. Герои этой документальный мульти-фантазии — современники мастера: писатели и поэты, а также видные деятели культуры первой половины ХХ столетия. Это Алексей Толстой и Валентин Катаев, Михаил Светлов и Корней Чуковский, нарком просвещения Анатолий Луначарский и Лев Троцкий — видный публицист, «искровец», одним из партийных псевдонимов которого было слово «перо», многие другие.

В музее особенно порадовались, что сегодня на открытии выставки пришло и приехало много молодёжи, для которой такие экскурсы в литературу и историю — часто новость и открытие. Так, среди слушателей Станислава Соколова были, например, старшеклассники из порховской школы №1 и учащиеся второго и третьего курсов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

В «Михайловском» также уточнили, что в программе нынешнего фестиваля запланирована и отдельная, развёрнутая презентация этого необычного, очень созвучного духу времени проекта. Станислав Соколов представит своего «Булгакова» уже завтра, 8 декабря; всех желающих ждут к 15.00. Вход на эту встречу, как и на все прочие события III фестиваля анимации и литературы «Михайловское. Пушкин», с самого начала задуманного как некоммерческий культурологический проект, свободный для всех желающих.