Культура

Фильм о Крещении Руси снимали на объектах Псковского музея-заповедника

В Псковском музее-заповеднике прошла работа над созданием документального фильма, посвящённого Крещению Руси. Съёмочная группа телеканала «СПАС» посетила объекты музея и провела интервью с экспертами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова рассказала о уникальной архитектуре собора и его фресковом ансамбле.

В Главном здании музея старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова представила журналистам находки из Подзноевского раскопа, где были открыты погребальные камеры X века. Среди них были подвеска со знаком Рюриковичей, нательный крест, фибулы, височные кольца и свечи.

Документальный фильм, который планируется выпустить ко Дню Крещения Руси летом 2025 года, расскажет о процессе крещения Руси, дальнейшей судьбе христианства в России, проникновении христианской культуры и зарождении новых стилей христианского искусства.