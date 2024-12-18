Культура

В госпрограмме поддержки объектов культурного наследия будет участвовать ВТБ

В государственной программе поддержки объектов культурного наследия будет участвовать ВТБ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По данным Министерства культуры РФ, всего в стране сегодня расположено более 150 тысяч объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Частные инвесторы, приобретая такие объекты, вкладывают собственные средства в их восстановление.

Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы — госкомпанией ДОМ.РФ.

Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их реконструкции и созданию новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты.