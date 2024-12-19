Культура

Около 30 бесплатных кинопоказов прошли в Псковской области в рамках фестиваля

В Псковской области по инициативе Музея Победы состоялось около 30 кинопоказов. Они прошли в рамках международного проекта «Территория Победы» и программы «Школьный музей Победы». Показы были бесплатными для посетителей музеев и гостей школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Псковская область приняла участие в III Международном фестивале правильного кино. Кинофорум, организованный московским Музеем Победы, проходил в три этапа: в мае, июне и сентябре 2024 года.

К участию в фестивале были приглашены Краеведческий музей города Великие Луки, школа № 9 имени А.С. Пушкина в городе Пскове и Новоржевская детская школа искусств имени Б.С. Трояновского. Жители Псковской области смогли посмотреть документальные и анимационные полнометражные и короткометражные фильмы российского производства. Среди них были фильмы «Сыны полков», «Повесть о московском ополчении. Писательская рота», «Блокада. Всегда со мной», «Тайны «ночных ведьм» и другие.

Главная цель фестиваля — продвижение традиционных ценностей среди широкой аудитории и знакомство зрителей с новыми фильмами и их создателями, сообщили в Музее Победы.