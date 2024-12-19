Культура

Центр культурного развития торжественно открыли в Острове

Центр культурного развития торжественно открыли в Острове. На день открытых дверей в Центр культурного развития в микрорайон Остров-3 пришли многие жители города, работники сферы культуры и образования, почётные гости. В фойе нового современного здания всех встречали сказочные персонажи, а искусные мастерицы народных промыслов проводили для желающих мастер-классы. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«Приветствуя гостей ЦКР, поздравил островичей со значимым событием, поблагодарил руководство области и профильный региональный комитет за предоставленную возможность реализовать этот проект на территории Острова, а также всех, кто причастен к возведению и вводу ЦКР в эксплуатацию. В Центре культурного развития сделали всё возможное, чтобы максимально учесть интересы активной молодёжи Острова. Постараемся, чтобы в этих стенах получили поддержку все творческие начинания и инициативы», - сказал Дмитрий Быстров.

В рамках дня открытых дверей состоялась торжественная церемония награждения социально активных семей города, среди которых было немало и многодетных родителей.

«С большим удовольствием вручил каждой такой семье благодарственные письма и цветы», - добавил глава района.

С приветственным словом выступила и первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она вручила приветственный адрес, подписанный заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой. «Символично, что Центр культурного развития мы открываем в канун Нового года, это время, когда исполняются желания и сбываются мечты. Уверена, что сегодня сбылась мечта многих жителей Островского района. Поздравляю вас с замечательным событием, желаю успехов, вдохновения и процветания!» - говорится в приветствии.

Праздничное настроение присутствующим создавали артисты ЦК «Юбилейный». Центр культурного развития, построенный в Острове в рамках национального проекта «Культура», это первый подобный объект в регионе. Он совмещает в себе культурно-досуговый центр и образовательное пространство. Это площадка для проведения фестивалей, концертов, выставок, мастер-классов, место для самореализации, обучения и творчества.