Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Портал в город Трувора, главные выставки зимы и новогодняя афиша–2025

Представляем девятый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Портал в средневековье. Продолжает работу главная выставка зимы «Изборск – открытый город».

Жизнь как чудо. «Реальность волшебства» для взрослых и детей.

«Тёплые. Зимние. Твои». Опубликована новогодняя афиша музея на первые дни января.

Начну наш декабрьский выпуск с двух новостей, двух важных событий, которые свидетельствуют как о высоком статусе нашего музея, о большой и значимой работе, проделанной в музее за последние годы, так и о перспективах, которые открываются в будущем.

Первое событие: Государственный музей–заповедник «Изборск» в лице директора Наталии Дубровской и Общероссийское общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» в Псковской области в лице ее председателя, депутата Государственной Думы РФ Александра Борисова подписали долгожданный договор о сотрудничестве, согласно которому музей-заповедник и региональное отделение РВИО – цитирую документ: «начинают сотрудничество с целью создания единой информационной научно-образовательной среды, реализации совместных историко-просветительских проектов, содействия в организации совместных выставочных и образовательных мероприятий, осуществления обмена методическими материалами».

Второе знаковое событие: Государственный музей-заповедник «Изборск» включен в Ассоциацию художественных музеев России, созданную под эгидой Русского музея летом прошлого года. Включение в состав Ассоциации – это, разумеется, прежде всего признание того вклада, который уже внёс наш музей-заповедник в сохранение и популяризацию художественного наследия России, но и открывающаяся возможность будущего межмузейного сотрудничества в рамках Ассоциации.

Напомню, что два года назад в нашем музее-заповеднике открылся новый современный выставочный зал площадью 750 квадратных метров, который позволяет представлять художественные коллекции из лучших музеев страны. С декабря 2022 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализовано десять крупных выставочных проектов. Включение в Ассоциацию, имеющую мощнейшую методическую базу в виде Русского музея, как мы надеемся, открывает пути – цитирую: «к реализации совместных межмузейных выставочных проектов, научно-просветительских и социокультурных программ».

Тут всё понятно: пусть язык документов звучит иногда излишне чопорно и суховато, это всего лишь требования делового этикета, а в реальности за строгими формулировками стоят живые люди, готовые к творчеству, профессионалы исторической науки, как в первом случае, и специалисты музейного дела, как во втором, а это значит, что в будущем эти соглашения обязательно получат практическое воплощение – в наших очередных исторических фестивалях «Исаборг» и «Железный град», которые пройдут летом будущего года, и в новых художественных выставочных проектах. И тот факт, что, – специально подчеркну определения в названии, – историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» вошел в состав Ассоциации – опять же, подчеркну: художественных музеев России – свидетельствует о многом, говорит сам за себя!





Мы гордимся своими художественными выставками, которые не просто дополняют наши историю и этнографию, но и значительно расширяют, актуализируют палитру художественной жизни страны. Здесь упомяну только три великолепные выставки, прошедшие в нашем новом зале в минувшем году, – «Связь поколений», «Образы счастья» и «Судьба на гравюре» Александра Шершнева. Уверен, что все зрители, побывавшие на этих художественных выставках, запомнили их надолго, может быть, на всю жизнь. Ну а музей-заповедник «Изборск», разумеется, не остановится на достигнутом, а продолжит свою творческую работу по представлению посетителям лучших образцов отечественного изобразительного искусства.

И я продолжаю. Рассказом о выставках этой зимы, которые открыты в выставочных пространствах нашего музея и уже просвещают, радуют, развлекают зрителей, что называется, здесь и сейчас. И главный проект года, который я уже анонсировал в «Изборских историях», – археологическая выставка «Изборск – открытый город», посвященная 100-летию со дня рождения великого историка-слависта, археолога с мировым именем, академика Валентина Васильевича Седова.

Прошел месяц со дня открытия, и если вы еще не побывали на этой, без всякого преувеличения, эпохальной выставке, – призываю как можно скорее приехать в Изборск и эту выставку посетить, посмотреть, изучить.

Почему это нужно увидеть? Да потому, что, по-моему, и сами археологи, коллеги и ученики Валентина Васильевича Седова, доктора и кандидаты наук, сотрудники Института археологии Академии наук, не ожидали и были слегка ошеломлены, что, оказывается, археологические предметы можно представить и показать так, как это сделано на выставке «Изборск – открытый город». Все они были приятно удивлены. Я был на открытии, где присутствовали знаменитые российские археологи, и все они, так или иначе, говорили не только о самих раскопках, которые продолжались двадцать лет, о вкладе в историческую науку, который сделал академик Седов, но и о самой выставке как о большом и развернутом в пространстве современном произведении искусства. Музею мало иметь уникальную коллекцию археологических предметов, нужно уметь ее правильно и эффектно представить, развернуть, показать, и музею-заповеднику это в полной мере удалось! В большом выставочном зале прошлое будто ожило, история стала живой, обрела вещество и плоть.

В чем уникальность археологии Изборска? В том, что Труворово городище – это единственный древний город, полностью, метр за метром вглубь и вширь, вскрытый и изученный российскими археологами. Вся эта грандиозная работа проделана, повторюсь, за двадцать лет археологических экспедиций, и сейчас является достоянием музея, то есть достоянием народа, достоянием нации, однако, так сказать, потенциально.

На самом деле глубоко и широко, в деталях и в историческом контексте, владеют этой информацией только специалисты, и всё это богатство еще ждет своего изучения и своих исследователей. Но исследователи, молодые ученые обязательно придут. У них – сотни лет впереди. А мы с вами? Мы, люди, которые живут рядом с Изборском, или приезжают в Изборск издалека? Да, мы можем что-то узнать из путеводителей или из той же википедии, но ни одна энциклопедия не даст нам ощущения подлинности, чувства фактуры, как бы зрительного обладания вещью.

Вся эта удивительная керамика, оружие, монеты, ювелирные украшения, бытовая утварь, подковы, стремена… А вот, оказывается, как наши предки жили тысячу лет назад. Жили здесь, в непосредственной близости от нас. Достаточно прогуляться по Труворову городищу и собственными ногами потоптать землю, из которой пятьдесят, сорок, тридцать лет назад археологи достали все эти вещи.

Вот они – прошедшие через десятки умных, заботливых рук, помещены в витрины, снабжены подробными описаниями на специальных этикетках. И тут же вокруг – на стенах выставочного зала – короткие, но емкие исторические справки, введение в исторический контекст. Здесь же – схемы раскопов, дневники, макет реконструкции Труворова городища, фотографии, рисунки предметов, увеличенные в размерах, рассказ о самом академике Седове, о главном деле всей его жизни: показать, что археология способна творить историческую науку, доказывать гипотезы, представлять нам прошлое таким, каким оно и было века и века назад. В этом смысле наша выставка «Изборск – открытый город» – это своего рода портал в средневековье, в зримое и вполне ощутимое прошлое наших предков.

Здесь напомню, что «портал» в переводе с латыни – это собственно «ворота», которые открывает выставка нам в наше прошлое. Но и портал в другом популярном ныне значении – как разрыв в хронотопе, в пространстве-времени, позволяющий нам мгновенно переместиться из современности, из века двадцать первого, куда-нибудь в век девятый или десятый, увидеть кривичей, построивших над Городищенским озером ледникового происхождения свою первую крепость. Увидеть и воссоздать в своем воображении людей, владевших всеми этими вещами, живших, любивших, рожавших детей, творивших, торговавших, воевавших, создававших некую жизнь, продолжением которой являемся и все мы, сами.

Поистине это захватывающее приключение! Стоит внимательно всё рассмотреть, прочесть и включить воображение, и выставка станет для вас тем самым таинственным «проходом», «коридором» или «светящимся окном» из одного мира в другой. Мы совершаем телепортацию во времени, но для этого нам не нужен маг или выдуманная вселенная так называемых «попаданцев», нам не нужен какой-то фантастический, чудесный прибор; у нас уже есть выставочный зал музея-заповедника «Изборск», в котором представлена главная выставка года «Изборск – открытый город».

И это научный и музейный свершившийся факт. Всё это невероятно, и вместе с тем – вполне очевидно. Повторюсь, достаточно доехать до Изборска и посмотреть выставку, с экскурсоводом или самостоятельно, если вы предпочитает самостоятельный поиск. Тут мне остается только упомянуть еще об одной интересной опции выставки – наличии детских программ. Если вы хотите приобщить своих детей к археологии, то вашему вниманию предлагается игра «Археологическая песочница».

Под руководством сотрудника музея дети могут сами откопать тот или иной предмет, изучить его назначение, немножко почувствовать себя начинающим археологом. Пусть это только игра, некая условность, но, быть может, для кого-то это музейное развлечение станет призванием или профессией? А кто-то из детей, возможно, сыграет в древнюю игру «Мельница» и, опять же, будто перенесется в глубину веков, в Изборск десятого века, где маленькие изборяне забавлялись «Мельницей». И родная история вновь оживет и станет не книжной, а своей – теплой, живой.





И вторая выставка, которая открыта в музее-заповеднике нынешней зимой, и о которой я еще раз хочу рассказать, – это выставка художественная и поистине удивительная, вызывающая неизменный восторг у всех, кто ее посещает, – выставка акварелей известной петербургской художницы Елены Базановой «Реальность волшебства».

Выставка открыта в доме купца Анисимова, и это поразительно, как работы художницы преобразили знакомые вроде интерьеры: «Реальность волшебства» тоже будто переносит нас в иное измерение, только не в прошлое, а в некую потусторонность – в причудливый мир сказки, который начинается буквально с крыльца, с порога, с прихожей, а потом сказочные персонажи вводят нас в залы, в один за другим. Их немного, всего четыре, но каждый зал стоит внимания. Ведь мы будто действительно попадаем в Страну чудес, в которую провалилась вслед за Белым кроликом кэрролловская девочка Алиса.

Всё это, понятно, неслучайно. Ведь в творчестве Елены Базановой судьбоносную роль сыграла работа над книгой Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором». Иллюстратору удалось предельно ярко и самобытно передать парадоксальный мир «Алисы», словно отвечая на вопрос писателя: «Если в мире всё бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл?»

Но наша «Реальность волшебства» не только про Алису. На выставке представлены три ипостаси творчества художницы: книжные иллюстрации, натюрморты и изображения котов. Знаменитые «котики» Елены Базановой неуправляемы, воздушны и стихийны, как сама акварель: приемы виртуозной акварельной техники позволяют показать «пушистость», неуловимость, исключительное обаяние этих независимых созданий. Если искусство преображает действительность, если оно способно нести в этот суровый мир сказку, то выставка Елены Базановой – именно такой волшебный случай. Волшебство реально, и оно рождается на простой акварельной бумаге талантами и мастерством художника.

И здесь я делаю необходимое уточнение. Выставка «Реальность волшебства» открыта не только для взрослых, но и для наших маленьких зрителей. Ведь сама по себе сказка – это прекрасный проводник в мир искусства. И на выставке дети могут не только посмотреть иллюстрации к любимым сказкам или стихам, но и, может быть, впервые приобщиться к творчеству. На вставке можно раскрасить рисунок или, под впечатлением от увиденного, нарисовать свой собственный, - иллюстрацию к сказке.

И – вот так плавно – я завершаю. Выставкой «Реальность волшебства», напрямую адресованной как взрослым, так и детям; детскими программами выставки «Изборск – открытый город» музей-заповедник «Изборск» еще раз заявляет о своей концепции семейного отдыха, а лучше сказать, о своей приверженности посещения музея всей семьей.





Все знают, что у нас удивительно красиво, интересно, познавательно, вкусно, тепло. И поэтому мы с радостью приглашаем в Изборск именно всей семьей, а не поодиночке: когда выпадет снег, приезжайте с друзьями, с детьми, целыми компаниями. Можно взять с собой санки и лыжи. Природа Изборска, наши природные достопримечательности располагают к чудесным прогулкам на свежем воздухе. А если вдруг кто-то немного замерзнет, можно согреться в музейных экспозициях или в нашем музейном кафе «Блинная».

Уже опубликована афиша интерактивных программ и мастер-классов на все дни новогодних и рождественских каникул. Заходите на наш сайт и группы музея в социальных сетях, изучайте афишу и выбирайте дни. Здесь, конечно, и увлекательные сборные экскурсии, и фольклорная программа «Родная сказка», и упомянутая мной «Археологическая песочница», и интерактивная программа «Летопись древнего города Изборска», и творческая встреча с художницей «Путешествие в мир Алисы», и акварельный мастер-класс для детей и их родителей «Рисуем Чеширского кота», мастер-классы по кулинарии в кафе «Блинная», и многое-многое другое. Приглашаем провести любимые зимние праздники в Изборске! Пусть каждый новый день 2025 года будет ярким, веселым, семейным. Сохраняйте программу, пересылайте друзьям и близким, выбирайте мероприятие по душе и приезжайте всей семьей!

На этом пока всё. Всех еще раз с Новым 2025 годом! Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. До встречи в Изборске! Берегите себя!

Александр Донецкий