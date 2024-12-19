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Культура

В «Михайловском» рассказали о крупнейших выставочных проектах 2025 года

21.12.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 декабря, открыт для пользователей календарь основных событий, запланированных в музее на 2025 год.

Ольга Муратова. Фейерверк в Петровском (2023). Из фондов Пушкинского заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, время, следующее за нынешним юбилейным годом, будет не многим менее насыщенным, чем год празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Тем более, что многие музейные события наступающего 2025-го будут проходить под знаком 200-летия пребывания ссыльного поэта в Михайловском. В календаре на следующий год — ряд традиционных, в несколько десятилетий, научных и научно-практических чтений, фестивали и праздники, презентации образовательных и образовательно-рекреационных программ, многое другое.

Особое внимание обращает на себя ряд масштабных выставочных проектов, которые Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» готовит к показу как на территории Псковской области, так и за пределами региона. Так, только на стационаре, в экспозиционных пространствах мемориальных музеев-усадеб и в выставочных залах заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) будут представлены 14 новых экспозиций; ещё 11 передвижных выставок отправятся в путешествие по России. В планах музея также 11 партнёрских и гостевых показов.

Корреспонденту Псковской Ленты Новостей подробно рассказали о проектах, которые пушкиногорские музейщики готовят со специалистами из разных российских музеев — как московских и петербургских, так и расположенных не в столицах, но тем не менее являющимися крупнейшими культурными центрами России. Среди таких планов, например, большая выставка к столетию со дня рождения П.П. Оссовского — народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата Госпремии СССР.

Графический портрет Пушкина работы Петра Оссовского (1999). Из фондов «Михайловского».

Планируется, что в этой экспозиции к столетию мастера, совместной с Государственным музеем А.С. Пушкина, Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и другими (всего семь участников проекта), «Михайловское» представит 15 работ: семь живописных полотен и восемь акварельных эскизов — макет выставки «Пушкинская капелла», созданной в 2007 году, когда художник передал в дар Святогорью в лице Пушкинского заповедника несколько десятков своих произведений. Выставка, как ожидается, будет развёрнута в ГМП в мае 2025 года.

Ещё один значительный выставочный проект «Михайловское» намеревается воплотить в жизнь совместно с Российским национальным музеем

музыки в августе—декабре 2025 года. Он будет посвящён 200-летию создания исторической драмы А.С. Пушкина «Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» и продолжит тему выставки, работающей в музее в настоящее время, но уже с акцентом на постановки пушкинской пьесы на драматических и оперных подмостках. Вниманию посетителей Пушкинского заповедника будут представлены эскизы декораций, подлинные костюмы, редкие фотографии, документы; большой раздел экспозиции будет посвящён М.П. Мусоргскому, чья опера «Борис Годунов» является одной из самых исполняемых русских опер в репертуаре отечественных и зарубежных музыкальных театров. Важно, что жизнь и творчество Мусоргского, как, собственно, и Пушкина, неразрывно связаны с Псковской землёй.

На выставке, посвящённой истории создания пушкинского «Бориса Годунова». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Также среди совместных проектов с самым активным участием «Михайловского» стоит назвать выставку «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства» (обложки, созданные в период с 1907 по 1927 год художниками Н.И. Альтманом, А.М. Арнштамом, Л.С. Бакстом, И.Я. Билибиным, др.; февраль—июнь) с Новгородским музеем-заповедником; «Вослед Пушкину. Иллюстрации художников XIX—ХХ веков» с Всероссийским музеем Пушкина (июнь—август); «Образ Северного Кавказа. Вспоминая Пушкина» со Ставропольским государственным музеем-заповедником имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (октябрь—ноябрь), многие другие.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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