Культура

В Пушкинском заповеднике появилась «историческая полка Михайловского»

В официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети ВКонтакте появилась новая рубрика (хэштэг). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с пометкой #историческая_полка_Михайловского сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника будут размещать здесь наиболее интересные публикации (фрагменты публикаций) о музее, которые появлялись в периодике в разные годы.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«В архиве музейной библиотеки хранятся альбомы с газетными вырезками, — рассказывает руководитель библиотеки Людмила Беляева. — Они рассказывают об истории «Пушкинского уголка», музеефикации этих мест, о горестных и радостных событиях становления и развития заповедника. Так, например, в альбомах 40—70-х годов XX века есть статьи и заметки, посвящённые музейным экспозициям и тем предметам, которые вдохнули в музей жизнь. Истории появления значимых или просто необычных экспонатов, привлекающих внимание посетителей мемориальных усадеб и по сей день, надеемся, окажутся любопытным чтением для тех, кто интересуется культурой, литературой и историей пушкинской эпохи».

Первой публикацией в новом разделе стал рассказ Василия Шпинёва, научного сотрудника Пушкинского заповедника (с 1947 года), заведующего музейными фондами. Летом 1964 года он рассказал газете «Ленинские искры» историю о том, как участники научной командировки обнаружили на чердаке пушкинского музея в Вильнюсе, среди пыли, рам от картин и ломанной мебели, книжную полку, принадлежавшую поэту, и едва удержались от искушения «завладеть ею обманным путём».

Вернуть полку в «Михайловское» тогда помогли сотрудники Академии наук Литовской ССР. «Наверное, директор музея не простил нам этого до сих пор», — скромно замечает В. Я. Шпинёв. И добавляет, что на этой небольшой, на четырёх ножках полке Пушкин хранил «…всё, что было создано им в Михайловском: деревенские главы “Евгения Онегина“, “Бориса Годунова“, сказки, записанные со слов няни, и около ста стихотворений, в том числе знаменитое “Я помню чудное мгновенье“».

Сейчас полку, которая, собственно и дала название новой рубрике в музейном паблике, можно увидеть в основной экспозиции дома поэта, рассказали в «Михайловском», особо отметив, что раритет часто попадает не только на фотографии многочисленных посетителей кабинета Пушкина, но и на картины художников, часто и с вдохновением работающих в мемориальной усадьбе.

Историческая полка Михайловского на холсте Дмитрия Мясникова «Интерьер кабинета А.С. Пушкина» (2015) из фондов музея-заповедника