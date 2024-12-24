«Целое явление»: на выставке в Поганкиных палатах представили псковские иконы

В Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась уникальная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего мира», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В пяти залах Поганкиных палат выставили более 100 уникальных и редких икон XIV-XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше тысячи иконописных произведений.
На выставке представлены иконы, выполненные в различных стилях и техниках. Здесь можно увидеть древние иконы XIV века, а также произведения более позднего периода, созданные в XVII веке. Особое внимание уделено работам современных художников, которые продолжают традиции иконописи.
«Приветствую всех на открытии выставки, посвящённой древнерусской живописи. В таких городах, как Псков, сосредоточено богатое культурное наследие, которое делает нас единым русским народом, мы можем им гордиться. Выставка представляет собой яркое и солнечное событие, демонстрирующее невероятное художественное мастерство. Она гармонично вписывается в обновлённое пространство музея, который начинает новую жизнь. Это важное событие не только для России, но и для мировой культуры. Представленные произведения являются безусловными шедеврами живописи, созданными в духовном ключе. В России долгое время существовала только духовная живопись, и лишь позднее появилось светское искусство. Для русского человека важно духовное начало, и именно это отражено в древнерусской живописи. Псковичи смогут увидеть свою историю, а туристы найдут здесь одну из самых интересных точек для знакомства с культурой Пскова. Это прекрасный подарок, который музей мог сделать для страны», - подчеркнула заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталья Чечель.
Выставка позволяет оценить разнообразие иконописных школ и стилей, а также проследить развитие иконописи на протяжении веков. Она предоставляет возможность увидеть иконы, выполненные на разных материалах, таких как липа, сосна, кипарис, и познакомиться с различными техниками иконописи, включая темперу, эмаль, резьбу по дереву.
Открытие выставки сопровождалось архиерейским хором Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, регентом хора выступила Мария Быкова.
Слова благословения высказал митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Митрополит подчеркнул значение икон для духовной связи с Господом.
«Такие иконы высвечивают лик и отдают окно вечному человеку. Внешне, живописно они не похожи, но техника позволяет заглянуть внутрь святого, что он переживал в этот момент», - добавил он, выделив процесс создания икон и их значимость в церковной жизни.
«Сегодня мы видим среди замечательной коллекции сохранившуюся икону Матери Божией, которая не раз спасала наш город и приводила к освящению многих поколений христиан», - отметил владыка.
В завершение своего выступления митрополит поблагодарил Светлану Мельникову за многолетний труд и сотрудничество с Псковской епархией.
Владыка Матфей завершил свое благословение словами о необходимости призвания Божьего благословения на проведение этой постоянной художественной выставки, чтобы каждый из посетителей смог найти в ней утешение и вдохновение.
В конце мероприятия благодарность от Министерства культуры РФ вручили реставратору Михаилу Владыкину, а также гостям продемонстрировали видеообращение президента Союза музеев России Михаила Пиотровского.