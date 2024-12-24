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Культура

«Целое явление»: на выставке в Поганкиных палатах представили псковские иконы

24.12.2024 16:07|ПсковКомментариев: 0

В Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась уникальная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего мира», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В пяти залах Поганкиных палат выставили более 100 уникальных и редких икон XIV-XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше тысячи иконописных произведений.

«Я думаю, что сегодняшний день, 24 декабря 2024 года, останется особой памятной датой в истории Псковского музея-заповедника. Потому что событие, которое буквально через несколько минут произойдет, переоценить сложно. Много есть древних городов, много музеев, много замечательных коллекций, но то, что мы представляем сегодня, - это скорее явление в русской, в мировой культуре, потому что Псков с его архитектурой, с его древней живописью – это целое явление. И в этих пяти залах мы постарались представить, насколько это было возможно, многообразие Псковской художественной школы, которую и школой-то назвать нельзя, потому что здесь было столько разных направлений, столько интересных течений. Псковскую икону всегда можно узнать, потому что у нее очень яркие выразительные черты. Мне очень хочется надеяться, что в новогодние праздники, да и в течение всего года, эта выставка будет привлекать внимание прежде всего псковичей. Нам надо, прежде всего, уважать себя, свою культуру, свои достижения, все то, что мы храним. Мне кажется, псковичам будет очень приятно осознавать, что это все, что мы сегодня представляем в этих залах, имеет прямое отношение к ним», - выступила на открытии генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. 

На выставке представлены иконы, выполненные в различных стилях и техниках. Здесь можно увидеть древние иконы XIV века, а также произведения более позднего периода, созданные в XVII веке. Особое внимание уделено работам современных художников, которые продолжают традиции иконописи. 

«Приветствую всех на открытии выставки, посвящённой древнерусской живописи. В таких городах, как Псков, сосредоточено богатое культурное наследие, которое делает нас единым русским народом, мы можем им гордиться. Выставка представляет собой яркое и солнечное событие, демонстрирующее невероятное художественное мастерство. Она гармонично вписывается в обновлённое пространство музея, который начинает новую жизнь. Это важное событие не только для России, но и для мировой культуры. Представленные произведения являются безусловными шедеврами живописи, созданными в духовном ключе. В России долгое время существовала только духовная живопись, и лишь позднее появилось светское искусство. Для русского человека важно духовное начало, и именно это отражено в древнерусской живописи. Псковичи смогут увидеть свою историю, а туристы найдут здесь одну из самых интересных точек для знакомства с культурой Пскова. Это прекрасный подарок, который музей мог сделать для страны», - подчеркнула заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталья Чечель. 

 

Выставка позволяет оценить разнообразие иконописных школ и стилей, а также проследить развитие иконописи на протяжении веков. Она предоставляет возможность увидеть иконы, выполненные на разных материалах, таких как липа, сосна, кипарис, и познакомиться с различными техниками иконописи, включая темперу, эмаль, резьбу по дереву. 

Открытие выставки сопровождалось архиерейским хором Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, регентом хора выступила Мария Быкова. 

Слова благословения высказал митрополит Псковский и Порховский Матфей. 

«Дорогие гости сегодняшнего торжества, высокие представители государственной власти, братья и сестры. Сегодня действительно уникальное событие не только для Псковской епархии, Псковской митрополии, но и для всего Северо-Запада нашей страны. Уникальная коллекция, которая сохранилась благодаря неимоверным усилиям коллектива Псковского музея-заповедника», - отметил владыка Матфей. 

Митрополит подчеркнул значение икон для духовной связи с Господом. 

«Такие иконы высвечивают лик и отдают окно вечному человеку. Внешне, живописно они не похожи, но техника позволяет заглянуть внутрь святого, что он переживал в этот момент», - добавил он, выделив процесс создания икон и их значимость в церковной жизни. 

«Сегодня мы видим среди замечательной коллекции сохранившуюся икону Матери Божией, которая не раз спасала наш город и приводила к освящению многих поколений христиан», - отметил владыка. 

В завершение своего выступления митрополит поблагодарил Светлану Мельникову за многолетний труд и сотрудничество с Псковской епархией. 

Владыка Матфей завершил свое благословение словами о необходимости призвания Божьего благословения на проведение этой постоянной художественной выставки, чтобы каждый из посетителей смог найти в ней утешение и вдохновение. 

 

В конце мероприятия благодарность от Министерства культуры РФ вручили реставратору Михаилу Владыкину, а также гостям продемонстрировали видеообращение президента Союза музеев России Михаила Пиотровского.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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