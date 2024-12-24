Культура

В Печорах завершился восьмой этап проекта «Город мастеров»

В городе Печоры успешно прошёл восьмой этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров», завершающий мероприятия уходящего года. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а его разработчиком и организатором является Центр кинофестивалей и международных программ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Город мастеров»

В Свято-Успенской Псково-Печерской семинарии состоялась лекция «История православных облачений: от древних апостолов до наших дней» в рамках мастерской «Живопись и история искусств». Лекцию провёл известный публицист и эссеист, художник-иконописец, основатель и руководитель православной ассоциации «АртОдокс» Ярослав Стародубцев. На лекции присутствовали студенты, аспиранты и преподаватели Свято-Успенской Псково-Печерской духовной семинарии. Содержание лекции и демонстрационный материал вызвали большой интерес слушателей. По окончании лекции Ярославу Стародубцеву было задано множество вопросов не только по содержанию лекции, но и по истории иконописи и оформлению храмового пространства во времена древних апостолов.

В Печорском районном центре культуры в рамках мастерской «В мире театра и кино» артисты московских театров — Леонид Семёнов, Юрий Межевич, Глафира Глазунова и Никита Кочешков — представили интерактивный спектакль «Новогодняя сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам сказки А. С. Пушкина, посвящённый 225-летию со дня рождения великого поэта. На спектакле присутствовали учащиеся начальных школ города Печоры, а также дети старшего дошкольного возраста. Дети активно участвовали в играх и конкурсах, предложенных артистами, читали стихи, пели и танцевали вместе с исполнителями спектакля. Наиболее активные были отмечены памятными призами, а по завершении всем присутствующим были предложены сладости. Спектакль прошёл с большим успехом и при полном аншлаге.

«Мы завершили 2024 год яркими и красочными мероприятиями для детей и взрослых. Много интересных встреч, глубоких по своему научному содержанию мероприятий и творческих мастер-классов было проведено в этом году. Отрадно, что не только творческую молодёжь, но и детей и взрослых Псковской области заинтересовал наш проект. Нас ждут с новыми концертами, выставками, кинопоказами и творческими встречами. Желаю всем успехов в новом году, который стоит уже на пороге, весёлых праздников и до новых встреч в 25-ом!», - заключила заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.