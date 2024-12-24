Культура

В Пскове открылась выставка «кукольных скульптур»

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, 6 открылась выставка авторской куклы и ёлочной игрушки художника Марины Бугаевой «В ожидании праздника». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Как объяснила собравшимся искусствовед Наталья Салтан, куклы Марины Бугаевой отличаются «керамизмом». А всё потому, что по образованию Марина Бугаева – художник-керамист, она окончила отделение художественной керамики Абрамцевского художественно-промышленного училища имени Васнецова и много лет проработала на псковском заводе «Гончар».

Художник Павел Егупец в свою очередь подчеркнул, что в работах Марины Бугаевой всегда есть чувство формы.

«Я бы не называл её работы куклами. Я бы называл это скульптурами», - подчеркнул он.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Марина Бугаева рассказала, что её увлечение куклами началось с фотографий в журнале «Огонёк» работ известной российской художницы-кукольницы Татьяны Языковой. Марина Бугаева поняла, что кукла может быть не просто игрушкой, и тоже захотела попробовать себя в этом искусстве.

По её словам, когда вкладываешь в куклу частичку своей души, они по-настоящему оживают. Например, кукольный Минька, которого она сделала для одной из выставок, потом на самом деле ожил и превратился в её внука Мишу. А насколько эти двое похожи, собравшиеся на открытие выставки смогли оценить сами, потому что Минька сидит теперь на стеклянной витрине в фойе библиотеки, а как две капли воды похожий на него маленький Миша выделывал коленца, пока бабушка рассказывала собравшимся про себя и своё творчество, явно польщённый всеобщим вниманием, заметили в библиотеке.

Марина Бугаева также сказала, что раньше стеснялась участвовать в выставках и даже отказалась однажды от участия в выставке авторской текстильной куклы «Ребро Евы», которая проходила в Москве, потому что ей показалось, что это слишком дорого и хлопотно. Организаторы тогда попросили у неё разрешения выставить там её авторские работы из галереи Вахтановъ. А потом она узнала, что по итогам выставки «Ребро Евы» получила гран-при. И это, говорит Марина Бугаева, заставило её поверить в себя.

Коллеги-художники сказали, что куклы Марины Бугаевой милы без слащавости, что в них много остроумия, гротеска и неповторимого своеобразия, а также загадочности, которая не пугает.