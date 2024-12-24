Певица из Невеля стала призером конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия»

Автор-исполнитель, руководитель музыкальной группы «Белые крылья» Елена Белая из Невеля - единственный из Псковской области призёр всероссийского конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия». Об этом представитель исполнительницы сообщил Псковской Ленте Новостей.
Фото здесь и далее: Елена Белая
Конкурс проходил в рамках гранта мэра Москвы, направленного на патриотические и нравственные ценности.
Елена Белая выступала с авторской песней «Родина».
Победителей награждали в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Членами жюри были звёзды российского телевидения под руководством известного композитора Григория Гладкова.