Культура

Певица из Невеля стала призером конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия»

Автор-исполнитель, руководитель музыкальной группы «Белые крылья» Елена Белая из Невеля - единственный из Псковской области призёр всероссийского конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия». Об этом представитель исполнительницы сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Белая

Конкурс проходил в рамках гранта мэра Москвы, направленного на патриотические и нравственные ценности.

Елена Белая выступала с авторской песней «Родина».

Победителей награждали в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Членами жюри были звёзды российского телевидения под руководством известного композитора Григория Гладкова.