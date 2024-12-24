Культура

Экскурсию по новой выставке портретов организуют в Пскове 1 января

Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию по новой выставке портретов из собрания музея «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

«Вы узнаете об истории нашей страны через призму человеческих судеб на примере уникальных живописных произведений», - отметили в музее.

В выставочном пространстве представлены более ста произведений XVIII-XX веков – от портретов эпохи Просвещения до соцреалистов и нонкомформистов хрущевских времен. Большая часть произведений экспонируется впервые.

Экскурсия состоится 1 января в 14:00 в главном здании Псковского музея по адресу: улица Некрасова, 7.

Телефон для записи: +78112663311.