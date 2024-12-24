Большой макет Пскова XVII века появится в музее-заповеднике

В следующем году в Псковском музее-заповеднике появится масштабный макет Пскова XVII века. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
«В следующем году предстоит огромная работа по созданию зала, посвящённого Пскову XVII века. Там будут представлены две наши иконы, изображающие планы города, и главная задача — это создание макета города», — сказала Светлана Мельникова.
Следующий год для Псковского музея-заповедника станет не менее трудоемким. Светлана Мельникова отметила, что для нее 365 дней в рабочем процессе проходят очень стремительно.
Директор особо отметила трудности, связанные с воссозданием деревянных построек и зеленых зон, ведь речь идет о хрупких структурах, которые с течением времени разложились и не оставили следа.
«Когда речь идёт о каменных постройках, это проще, так как многие из них сохранились и описаны в литературе. Но когда приходится работать с деревянными усадьбами, кладбищами, зелеными зонами и другими объектами, задача становится гораздо сложнее. На нашем макете будет представлено около 3000 объектов. Макеты играют ключевую роль в исторических экспозициях несмотря на современные гаджеты. Когда смотришь на такой макет, чувствуешь себя частью истории», — заключила Светлана Мельникова.