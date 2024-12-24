Культура

Большой макет Пскова XVII века появится в музее-заповеднике

В следующем году в Псковском музее-заповеднике появится масштабный макет Пскова XVII века. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«В следующем году предстоит огромная работа по созданию зала, посвящённого Пскову XVII века. Там будут представлены две наши иконы, изображающие планы города, и главная задача — это создание макета города», — сказала Светлана Мельникова.

Следующий год для Псковского музея-заповедника станет не менее трудоемким. Светлана Мельникова отметила, что для нее 365 дней в рабочем процессе проходят очень стремительно.

«Год пролетает стремительно, и уложиться в конкурсные процедуры, выполнить всю необходимую работу порой бывает непросто. Наши научные сотрудники долгое время занимались изучением темы Пскова XVII столетия. Топография города изменилась, стратегия его развития тоже, необходимо изучить огромное количество материалов, чтобы воссоздать облик определённых частей города», — отметила Светлана Мельникова.

Директор особо отметила трудности, связанные с воссозданием деревянных построек и зеленых зон, ведь речь идет о хрупких структурах, которые с течением времени разложились и не оставили следа.

«Когда речь идёт о каменных постройках, это проще, так как многие из них сохранились и описаны в литературе. Но когда приходится работать с деревянными усадьбами, кладбищами, зелеными зонами и другими объектами, задача становится гораздо сложнее. На нашем макете будет представлено около 3000 объектов. Макеты играют ключевую роль в исторических экспозициях несмотря на современные гаджеты. Когда смотришь на такой макет, чувствуешь себя частью истории», — заключила Светлана Мельникова.