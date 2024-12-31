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Культура

Произведения европейского барокко прозвучат в Пскове на органном концерте

04.01.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Рождественский концерт органной музыки из цикла «Рождественское барокко» состоится в субботу, 4 января, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

На концерте выступит молодая и талантливая органистка Анна Кириллова, студентка Высшей школы музыки в Базеле (Швейцария) по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте «Рождественское барокко» прозвучат лучшие музыкальные произведения эпохи барокко XVI-XVIII веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, выдающегося итальянского композитора эпохи барокко и скрипача-виртуоза Антонио Лучо Вивальди, известного своим циклом «Времена года», нидерландского композитора и органиста переходного периода от Возрождения к барокко, основоположника северогерманской органной традиции Яна Питерсзона Свелинка, и Клода-Бенинь Бальбастра, французского органиста-виртуоза и композитора эпохи барокко.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64. 

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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