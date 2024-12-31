Культура

Белоснежка, Емеля и Мальвина пришли на костюмированный бал в Пскове

В самом начале нового года в Приказной палате Псковского кремля отгремел традиционный новогодний бал. Гости танцевального праздника перенеслись в мир сказок и даже смогли представить себя любимым героем. Организаторами бала выступили Псковский музей-заповедник и Молодежный центр Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Новый год – это время чудес и волшебства. Именно поэтому наш совместный бал в этот раз называется "В некотором царстве, в некотором государстве...". Мы дали возможность участникам выбрать персонажа как из русских сказок, так и зарубежных. Именно поэтому на балу можно было встретить и Царевну-Лебедь, и Белоснежку, и Емелю с волшебной щукой, и Мальвину, а также многих других сказочных героев», – рассказала начальник отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская.

Более 60 участников в самых разнообразных нарядах, вдохновленных персонажами из всеми любимых сказок, исполнили в этот вечер вальс «Спящая красавица», «Русский марш», вальс-польку «Золушка», па-де-грас и многие другие известные танцы. Помимо танцевальной программы, гостей ждали увлекательные бальные салоны, подготовленные сотрудниками Псковского музея-заповедника.