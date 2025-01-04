Культура

Открытие экспозиции «Вслед за Христом» проходит в Печорах

Открытие экспозиции «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века», посвященной 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского проходит в Печорах 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве Псковской епархии и Государственного Русского музея. Экспозиция расположится в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

В галерее у стен древней обители представлена 41 работа крупнейших русских мастеров академической школы на религиозную тему из коллекции Государственного Русского музея.

Посетители могут познакомиться с примерами русской церковной живописи, эскизами росписей и мозаик крупных церковных построек, для украшения которых приглашались лучшие художники.

В экспозиции представлены эскизы Василия Сурикова, Владимира Маковского, Генриха Семирадского, воплощенные на стенах храма Христа Спасителя в Москве. Именно в этом соборе 5 ноября 1917 года «… под гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин)).

Псковский музей-заповедник представлены шедеврами великих русских художников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Николая Маковского.

Экспозиция «Вслед за Христом» – дань почитания подвига святителя Тихона (Беллавина), призывающего: «Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему!..».

Торжественная церемония открытия состоялась в праздник Светлого Христова Рождества 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в 12:00 по адресу: город Печоры, улица Международная, дом 3. В остальные дни галерея будет открыта с 10:00 до 18:00. Понедельник – выходной. Вход для жителей Печор – бесплатный. Выставка продлится до 21 сентября.