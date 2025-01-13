Культура

Композитору Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет

Выдающемуся композитору Максиму Дунаевскому 15 января исполняется 80 лет со дня рождения. В интервью он поделился своими мыслями о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние годы.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Нет тех самых запоминающихся тем, мелодий, которые пишут для кино, театра, которые бы вышли в люди и отделились бы от своего первоисточника. Такими были фильмы [композитора] Алексея Рыбникова «Красная Шапочка», «Буратино» … И были другие фильмы, где не было песен, но мелодии всё равно остались. Это просто свойство талантливой музыки», — сказал он.

Максим Дунаевский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается как в России, так и за рубежом. Композитор также отметил, что для него критерием успешности музыкального произведения являлся момент, когда оно становилось самостоятельным и независимым от фильма или постановки, в которых оно было использовано, пишут «Известия».

«Мы забыли даже слово... Но композитор — более насыщенное слово. Нам не было легче, просто общество и государство ценили творчество», — отметил Максим Дунаевский.

Максим Дунаевский появился на свет в 1945 году. Его отцом был выдающийся композитор Исаак Осипович Дунаевский, который является основоположником советской оперетты и вместе с режиссёром Григорием Александровым — одним из создателей первых советских музыкальных комедий, таких как «Весёлые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга». Эти фильмы, созданные в 1930-е годы, пользовались большой популярностью у зрителей, а песни, звучавшие в них, стали настоящими хитами: «Сердце, тебе не хочется покоя», «Широка страна моя родная», «Вьётся дымка золотая, придорожная» и многие другие.